Friedrich Merz, Trump ve Netanyahu ile telefonda görüştü

Gazze'deki soykırımın sona ermesi için yeni umut Trump'ın Gazze planı...

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu Gazze planı ile ilgili olarak hem ABD Başkanı Donald Trump hem de İsrail Başbakanı Binyamin Netahyahu ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İSRAİL GAZZE'Yİ VURMAYA DEVAM EDİYOR

Trump, Hamas'ın hızlı dönüşünün ardından İsrail'e "Bombardımanı durdurun" çağrısı yaptı lakin İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanı devam ediyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail'in gece boyu devam eden saldırılarında çok sayıda kişi yaralanırken, Gazze'deki Ezher Üniversitesi de hedef alındı.

Ezher Üniversitesi’ne yönelik şiddetli bombardıman sonucu kampüs binaları tamamen çöktü ve kullanılamaz hale geldi.

MERZ'DEN TELEFON TRAFİĞİ

Almanya'da Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Merz, Netanyahu ile telefon görüşmesinde, Gazze'de ateşkes planının hızlı şekilde uygulanması çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın önerdiği planın, esirlerin serbest bırakılması ve bölgeye barış getirilmesi için "en iyi fırsat" olduğunu söyleyen Merz, Almanya'nın Gazze'de ateşkes planına güçlü desteğini yineleyerek ülkesinin planın uygulanmasına katkıda bulunmaya hazır olduğunu aktardı.

"İSRAİL'İN GAZZE'DEN ÇEKİLECEĞİ AÇIKLAMASI DOĞRU BİR ADIM"

Netanyahu hükümetinin de Trump'ın ateşkes planında belirtilen ilk geri çekilme hattını kabul ettiğine dair haberlere işaret eden Merz, "İsrail'in plana onay vermesini memnuniyetle karşıladık. İsrail güçlerinin Gazze'den çekileceği açıklaması doğru bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Merz, "Şimdi, Mısır'daki görüşmelerde çatışmaların sona erdirilmesi, rehinelerin derhal serbest bırakılması, Gazze'ye tam insani yardım erişimi ve Hamas'ın silahsızlandırılması konusunda hızlı bir anlaşma sağlanmalıdır. Alman hükümeti diplomatik çabalarını sürdürecek, ABD ve Orta Doğu'daki ortaklarıyla temas halinde kalacaktır." diye konuştu.

TRUMP İLE GÖRÜŞME

Öte yandan Şansölye Merz, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde ise Mısır'da yapılacak Gazze görüşmelerinde hızlı bir anlaşmaya varılması gerektiği konusunda fikir birliği içinde olduklarını vurguladı.

Merz, Trump'a, Gazze'de artık barış zamanının geldiğini belirtti.

UKRAYNA KONUSU DA GÜNDEMDE

Alman Başbakan, Trump'a, Avrupa'da dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini desteklemek için kullanılması gerektiği konusundaki önerisi hakkında bilgi verdi.

İki lider, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bir an önce sona ermesi için beraber çalışmaya devam etme konusunda mutabık kaldı.