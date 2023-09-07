G20'ye yeni üye: Afrika Birliği katılacak Afrika Birliği, 54 ülkeyi temsilen G20'de söz sahibi olacak. Hindistan'daki zirvede kıtanın üyeliği resmen kayıtlara geçecek.

AA & Ensonhaber

Dünyanın en büyük 20 ekonomisini buluşturan G20, yeni bir üyeyi kabul edecek.

Afrika Birliği, söz konusu topluluğa üye olmak için geri sayıma geçti.

Afrika Birliği daimi üye olacak

Bloomberg'ün haberine göre, bu hafta Hindistan'da düzenlenecek zirvede, Afrika Birliği, Avrupa Birliği'ne (AB) benzer statüde "daimi üye" olarak kabul edilecek.

Yıllardır gruba katılmak için çaba gösteren Afrika Birliği, kıtadaki 54 ülkeyi ortak şekilde temsil edecek.

1,2 milyar nüfuslu kıtanın gruba katılmasıyla gelişmekte olan ülkelerin sorunlarının grupta daha detaylı ele alınması ve küresel sorunlara ortak çözüm yöntemlerinin tartışılması bekleniyor.

Uluslararası ticaretin yüzde 75'i G20'de

AB ve 19 ülkeden oluşan, 1999'da kurulan 20 Grubu (the Group of Twenty), 2003'ten beri liderler seviyesinde toplanıyor.

G20 ülkeleri, küresel gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 85'ini, uluslararası ticaretin yüzde 75'ini ve dünya nüfusunun üçte ikisini oluşturuyor.

Zirveye davet edilenler

G20, Yeni Delhi'deki zirveye Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Bankası ve IMF gibi uluslararası kuruluşların yanı sıra aralarında Bangladeş, Singapur, İspanya ve Nijerya'nın da bulunduğu dokuz üye olmayan ülkeyi de davet etti.