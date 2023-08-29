Putin, G20 kararını Modi'ye bildirdi: Hindistan'daki zirvede yokum Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile savaşın devam ettiği dönemde düzenlenecek G20 Zirvesi'ne gitmeyecek. Putin kararın,ı Hindistan Başbakanı Modi'ye telefonda aktardı.

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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi, 9-10 Eylül tarihlerinde G20 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

Ülke liderlerinin katılacağı zirvede, son küresel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Ancak Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin, G20'ye katılmamaya karar verdi.

G20'ye katılmayacak, Lavrov'u gönderecek

Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Putin, G20 Zirvesi'ne katılmayacağını Modi'ye iletirken, kendisi adına zirveye Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un katılacağını söyledi.

Rus hükümeti, geçen hafta, Putin'in "yoğun programı" dolayısıyla Yeni Delhi'ye gidemeyeceğini duyurmuştu.

Modi: Putin'in kararını anlıyorum

Başbakan Modi, Rusya'nın devlet başkanı düzeyinde katılım göstermeme kararını "anladığını" belirtti.

Hindistan'dan yapılan açıklamada, iki liderin ayrıca "karşılıklı kaygı uyandıran birçok bölgesel ve küresel meseleyi" ele aldığı belirtildi.

Rusya'nın açıklamasında ise Putin'in G20 Zirvesi'ne katılmayacağına ilişkin ayrıntıya yer verilmedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı gündem maddeleri arasında

Ancak iki ülkenin, gelecek yıl 1 Ocak'ta başlayacak olan "Rusya'nın BRICS başkanlığı bağlamında yakın iş birliği yapma konusunda" mutabakata vardığı belirtildi.

BBC'nin aktardığına göre, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, G20 Zirvesi kapsamında ele alınacak konular arasında olması bekleniyor.