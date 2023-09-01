Gabon'u uzun süre yönetiyorlardı: Bongo Ailesi, Fransa'daki mülkleriyle dikkat çekiyor Afrika ülkesinde uzun süredir yönetimde bulunan Bongo Ailesi, darbe sonrasında Fransa'daki varlıklarıyla gündeme geldi. Ailenin, toplam 85 milyon euro haksız kazanca sahip olduğu düşünülüyor.

AA

Gabon'da askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Ali Bongo ev hapsine alındı.

Dünyaya seslenen Bongo, cuntaya karşı küresel ölçekte yardım istedi.

Gabon'u 1967'den bu yana yöneten ve 30 Ağustos'taki darbeyle görevine son verilen Bongo Ailesi'nin Fransa'daki mal varlıkları gündeme geldi.

Fransa'daki on milyonlarca euroluk miraslarına ilişkin 2010 yılında haklarında "kötü kazançlar" davası açılan Gabon Ailesi'nin Nice'teki gayrimenkullerine ilişkin çevre sakinleri görüşlerini paylaştı.

Libreville'den Nice’teki lüks villalara

Paris’in merkezinin yanı sıra Nice’te de eski Gabon Cumhurbaşkanı Omar Bongo ve ailesine ait birçok lüks rezidans bulunuyor.

Şehrin kuzey kesiminde ve yükseklerde yer alan Cimiez, bahçeleri, müzeleri ve manastırının yanı sıra lüks villalarıyla ün kazanmış bir semt.

1967-2009 yıllarında iktidarda olan eski Cumhurbaşkanı Omar Bongo'nun, Fransa’nın güneyine ziyaretlerinde kullandığı villalardan biri de bu semtte yer alıyor.

Malikane uzun zamandır korunuyor

Bongo tarafından 1990’larda satın alınan Val d’Or malikanesinin, panjurları ve kapıları kapalı tutuluyor.

Malikaneye ilişkin bölge sakini, "Çok uzun zamandır burada olan bekçiler var. Malikane, görevliler tarafından korunuyor." dedi.

Başka bir komşu ise sahipleri tarafından kullanıldığı sırada malikaneye sık sık gelip gidenlerin bulunduğunu ve o dönem çok daha canlı olduğunu söyledi.

Başka bir mahalle sakini de bu lüks yapıların yasa dışı yollarla elde edilmesine ilişkin, Gabon'un parasıyla alınmış olmalarıyla ilgili söylentilerin arzu edilir olmadığını belirtti.

Bongo Ailesi'ne ait bir diğer gayrimenkul de Flirey Caddesi 6 numarada bulunan Sain-Ange villası.

1,9 milyon euroya alındı, 10 milyon euro harcama yapıldı

Aile tarafından 1999 yılında 1,9 milyon euroya satın alınan ve 10 milyon euroya yakın harcama yapılan villaya da eski Gabon Cumhurbaşkanı'nın civardaki diğer mülkleri gibi el koyuldu.

Civarda yaşayanlar, terk edilmiş izlenimi veren kapısı ve posta kutusu yıpranmış bu mülkün kime ait olduğunu bilmiyor.

Bongo ailesine açılan dava

Üç yolsuzlukla mücadele kuruluşu, 2007'de Bongo Ailesi'nin Gabon’da faaliyet gösteren Fransız petrol şirketi ELF-Total ile ilişkisini ve bu büyük mirasın 40 yıllık inşa sürecinin soruşturulmasını istedi.

2010 yılında açılan davada Omar Bongo ve dokuz çocuğuna "kamu fonlarını zimmete geçirme, aktif ve pasif yolsuzluk, kara para aklama ve kamu varlıklarını kötüye kullanma" suçlamaları yöneltildi.

Aile üyeleri, bu büyük mirasın inşasına imkan veren yasa dışı finansal işlemlerden hiçbir zaman haberdar olmadıklarını ileri sürerek, haklarındaki suçlamaları reddetti.

Paris Temyiz Mahkemesi, Şubat 2022'de eski Gabon Cumhurbaşkanı'nın biriktirdiği bu "muazzam servetin" "kamu fonlarının zimmete geçirilmesinden ve petrol şirketlerinin yolsuzluk suçundan sağlanan önemli meblağlarla" inşa edildiğine hükmetti.

85 milyon 'haksız kazanç' tahmini

BNP Paribas Bankası hakkında da Bongo Ailesi üyelerinin hesaplarından yapılan on milyonlarca euroluk para transferine ilişkin suçlamalar bulunuyor.

Bongo Ailesi'nin "haksız kazancının" toplamda 85 milyon euro olduğu sanılıyor ve yasa dışı yollarla elde edilen malların arasında lüks otomobiller de yer alıyor.