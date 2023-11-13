Gantz, savaş zamanı Netanyahu'nun görevden alınmasına karşı çıktı Savaşta olduklarını söyleyen Gantz, böyle bir dönemde Netanyahu'nun görevini sürdürmesi gerektiğini ifade etti.

AA & Ensonhaber

Uluslararası kamuoyunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun istifası isteniyor.

Netanyahu, 7 Ekim saldırıları konusunda sorumluluk üstlenmekten kaçınıyor.

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, Netanyahu'nun görevden alınmasına ilişkin çağrılara karşı çıktı.

Netanyahu'nun koltuğundan edilmesini istemiyor

Jerusalem Post'un aktardığına göre, Gantz, Netanyahu'nun koltuğundan edilmesini istemediğini söyledi.

Gantz, bu durumun özellikle savaş zamanı gerçekleşmesi fikrine katılmadığını anlattı.

"Yanılsamadan başka bir şey değil"

Söz konusu isme yakın kaynaklar, Gantz'ın, Netanyahu'nun koltuğundan edilmesi girişimlerini "Yanılsamadan başka bir şey değil." diyerek reddetti.

İsrail basınında, Gazze'ye yönelik saldırıların sonlanmasının ardından ülkede erken seçime gidilebileceği ve Netanyahu'nun başbakanlık koltuğunu kaybedebileceğine ilişkin haberler yayınlanıyor.

Netanyahu'nun Gazze iması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, savaş sonrası Gazze’de “yeniden yapılandırılmış bir sivil otoritenin” devreye sokulacağını söyledi.

Netanyahu, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaş sonrası planına ilişkin İsrail'in önceliğinin “Hamas'ı yok etmek” olduğunu belirterek, buna ulaşıldıktan sonra “terörizmin yeniden canlanmasını önlemek” için bölgede baskın bir İsrail ordusu etkisinin olması gerektiğini söyledi.

Bir sivil otoritenin Gazze’de “askerden arındırma” ve “radikallikten arındırma” konularında işbirliği yapması gerektiğini belirten Netanyahu, "Filistin yönetiminin maalesef her iki konuda da başarısız olduğunu söylemeliyim." ifadelerini kullandı.