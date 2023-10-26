İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz'dan 7 Ekim uyarısı: Sorumluluktan kimse kaçamaz Eski Savunma Bakanı Gantz, İsrail yönetimine ortak hiç kimsenin, 7 Ekim'deki saldırıların sorumluluğundan sıyrılamayacağını söyledi.

AA

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırılara ilişkin konuştu.

Gantz, sorumluluktan kaçma düşüncesindekilere uyarıda bulundu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sorumluluğu üstlenmediği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Ülkede Netanyahu karşıtı gösteriler düzenlenirken, eski Savunma Bakanı Gantz, Kassam Tugayları'nın İsrail'e karşı gerçekleştirdiği saldırıların sorumluluğundan kaçmadığını belirtti.

"İsrail yönetimine ortak hiç kimse sorumluluktan kaçamaz"

İsrail'in kurulduğu günden beri askeri, siyasi ve toplumsal olarak en zor döneminden geçtiğine dikkati çeken Gantz, şunları kaydetti:

İsrail yönetimine ortak hiç kimse, 7 Ekim'deki saldırıların sorumluğundan kaçamaz.



Ben 20 yılı aşkın süredir güvenlik makamlarında bulunuyorum ve kendimi sorumluluktan muaf tutmuyorum.

"Kara operasyonu uzun vadeli aşamalardan biri"

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekatına ilişkin ise Gantz, kara operasyonunun uzun vadeli aşamalardan biri olduğunu ifade etti.

Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın yakında yeni aşamalara gireceğini dile getiren Gantz, bölgeye yakıtın girmesine izin verilip verilmeyeceğine dair soruyu yanıtlamayı reddetti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309’u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913’ü çocuk ve 1709’u kadın, 397’si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 100’ün üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

25 gazeteci hayatını kaybetti

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 45 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)