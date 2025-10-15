Gazze Belediyesi, ateşkes sonrası son durumu değerlendirdi: Felaketi yaşıyoruz

Gazze'de kriz...

İsrail ordusunun 2 yıl süren soykırım savaşında, Gazze Şeridi'nin yüzde 80'nden fazlası yıkıldı.

Gazze Belediyesi Sözcüsü Hüsnü Mehna, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaşımı için hem karadan hem de hava ve denizden köprülerin oluşturulması çağrısında bulundu.

ENKAZI KALDIRMAK İÇİN 140 MİLYON DOLAR GİBİ BİR MEBLAĞA İHTİYAÇ DUYULUYOR

İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esir takasının yürürlüğe girdiği cuma gününden itibaren ana caddeleri açma çalışmalarını başlattıklarını dile getiren Mehna, enkazı kaldırmak için 140 milyon dolar gibi bir meblağa ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

İsrail saldırıları nedeniyle evleri yıkılanların evlerine geri dönmeleri için Katarlı komiteyle çalışmalar başlattıklarına işaret eden Mehna, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze Belediyesi'nin elinde sadece bir adet ağır iş makinesinin kaldığını söyledi.

KENTTEKİ ALTYAPIDA BÜYÜK YIKIM

Gazze kentindeki altyapıya yönelik yıkımın 80-85 oranında olduğunu anlatan Mehna, "İsrail ordusu, Gazze kentinde 810 kilometre uzunluğundaki caddeleri yıkarak toprak yollara çevirdi. Gazze'de yolların yeniden açılması için ağır iş makinelerine ihtiyaç var." dedi.

İsrail ordusunun Gazze kentinde içme suyunun temin edildiği 56 kuyuyu yıktığı ve onlarcasına da zarar verdiğini belirten Mehna, sözlerini şöyle sürdürdü:

İsrail ordusu ayrıca kentteki 4 ana su deposunu yıktığı gibi su şebekesinden de 110 bin metresini tahrip etti. Bu durum, su kaynaklarında yüzde 85 oranında kıtlığa yol açtı ve günlerden beri bazı mahallelerin tamamına su verilemiyor.

KENTTE BİRİKEN ATIKLARA DİKKAT ÇEKTİ: "ÇEVRE VE SAĞLIK AÇISINDAN TEHLİKE SAÇIYOR"

Gazze kentinin içinde biriken atıkların 250 bin tonu aştığına işaret eden Mehna, bunları kentin dışındaki atık toplama merkezine taşıma imkanı sağlanmaması durumunda bir çevre ve sağlık felaketinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Soykırım savaşında Gazze Belediyesi'ne ait araç ve iş makinelerinin yüzde 85'inin kullanılamaz hale geldiğine dikkati çeken Mehna, "İş makineleri ve akaryakıtın acil olarak temin edilmemesi halinde temel hizmetlerde kapsamlı çöküş olur." dedi.

Gazze Belediyesi Sözcüsü Mehna, İsrail'in Gazze'de oluşturduğu yıkımı bölgedeki imkanlarla kaldırmanın imkansız olduğuna işaret ederek, kentteki yıkımın kaldırılması için uluslararası desteğe ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

NE OLMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.