Avrupa ülkelerine göre Z kuşağının dini: Ateizm yaygın

Çoğunluğu dijital çağda yetişen Z kuşağı hakkında sosyal medyada paylaşılan bir istatistik dikkat çekti.

Avrupa ülkelerine göre gençler arasında en yaygın dini inançları gösteren harita, tartışmalara neden oldu.

TÜRKİYE'DE ATEİZM YAYGIN

Batı ve Kuzey Avrupalı gençlerde yaygın olduğu ifade edilen ateizmin, Türkiye'de de Z jenerasyonunda en yaygın inanç şekli olduğuna rastlandı.

Instagram platformunda yorum yapan kullanıcıların bir kısmı ateizmin artışını iyi karşılarken, bazıları da bunun kötüye işaret olduğunu belirtti.

YALNIZCA İKİ ÜLKENİN GENÇLERİ MÜSLÜMAN

Harita grafiğindeki genel eğilimin, doğu ülkelerinin daha dindar, Batı ülkelerinin ise daha seküler olduğu görülürken Türkiye, Yunanistan ve Arnavutluk bu trendin istisnaları oldu.

Z kuşağında İslam'ın yaygın olduğu ülkeler sadece Bosna ve Kosova olarak ifade edildi.

ESKİ SOSYALİST BLOK ÜLKELERİ DAHA DİNDAR

Tarihsel sürekliliği yansıtan grafikte Orta Avrupa ülkelerinde Katolikliğin ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Ortodoksluğun yaygın olduğu görüldü.

Bunun yanında, Varşova Paktı'nın parçası olan eski sosyalist blok ülkelerinde, gençlerin daha dindar olduğu göze çarptı.

Batı bloğundan yalnızca İtalya, Avusturya, Portekiz ve İrlanda olmak üzere dört ülkenin Z jenerasyonu, çoğunlukla bir dine mensup.

SEKÜLER DEĞİŞİMİ YANSITIYOR

Yapılan paylaşımın açıklamasında grafiğin, Avrupalı gençlerde görülen seküler değişimi yansıttığı da ifade edildi.