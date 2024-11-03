Gazze Şeridi'nde acı bilanço: Can kaybı sayısı 43 bin 341'e ulaştı

AA

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik zalim politikasını sürdürüyor.

İsrail'in zalim saldırıları sonucunda her geçen gün artan acı bilançoya ilişkin açıklama Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan geldi.

SON 24 SAATTE 27 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "4 katliamda" 27 kişinin hayatını kaybettiğini, 86 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

CAN KAYBI 43 BİN 341'E YÜKSELDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 394 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin verilen bilgide, Gazze Şeridi'nde düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 341'e, yaralı sayısının da 102 bin 105'e yükseldiği duyuruldu.

Öte yandan, açıklamada hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı anımsatıldı.