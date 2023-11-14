Gazze yok oluyor! Hastaneler hedef olunca yaralılar bahçede tedavi edilmeye başlandı 39 gündür bölgede şiddetlenerek devam eden savaşta İsrail, hastaneleri vurmayı sürdürüyor. Bölgedeki yaralı vatandaşlar ise hastane bahçesinde yerde ve sınırlı sayıdaki sedyelerde tedavi ediliyor.

AA & Ensonhaber

Gazze'de bomba sesleri durmuyor.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana sistematik olarak bölgeyi hedef alıyor.

Gece-gündüz demeden süren saldırılarda çocuk ve kadınlar başta olmak üzere savunmasız olan halk katlediliyor.

Hastanelere saldırı

Bu süreçte hastanelere de bomba yağıyor. İsrail, hemen her gün Gazze'deki hastanelere saldırarak acı bilançoyu artırıyor.

Yaralılar bahçede tedavi ediliyor

Sağlık çalışanları da çareyi hastane bahçesinde tedavi etmekte buluyor.

Yerlerde ve sedyelerde yapılan müdahaleler savaşın büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bölgede sağlık sistemi

İsrail'in savaşın ikinci gününde bölgedeki su, elektrik ve akaryakıt akışını kesmesiyle yaşam zorlaştı.

Şans eseri hayatta kalan vatandaşlar zorlu bir yaşam mücadelesi verirken, hastanelerde de hizmet kesintiye uğramaya başladı.

Öyle ki doktorlar telefon ışığında ameliyat gerçekleştirdi, tıbbi malzemelerin de yok olmasıyla sirke ile müdahalede bulundu.

Türkiye ise bu süreçte Gazze'ye yardım eli uzatarak bölgeye malzemeler ulaştırmak için harekete geçti.