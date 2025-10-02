Gazze yolunda: Sumud Filosu ulaştı mı, son durum nedir? 2 Ekim 2025 Sumud Filosu canlı takip....

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor.

Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor.

Söz konusu filo, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

İsrail'in Gazze'ye yönelik korkunç ambargosunu bozmak ve Gazze'deki insanlara yardım koridorunun açılması için Akdeniz'den harekete geçen Filo'da çok sayıda ülkeden tekneler ve aktivistler yer alıyor.

SUMUD FİLOSU'NDA SON DURUM

İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsrail donanmasından bir operatörün Küresel Sumud Filosu'na, "Abluka altındaki bölgeye giriyorsunuz. İnsani yardım ulaştırmak istiyorsanız rotanızı Aşdod (Usdud) Limanı'na çevirin." tehdidinde bulunduğu video kaydını paylaştı.

Küresel Sumud Filosu'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Gazze’ye giden 44 gemiden 19’u İsrail saldırısına uğradı.

İsrail’in “durdurduğu” belirtilen gemilerin isimleri Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yessine, Grande Blu, Morgana, Hio, Seulle, All In, Captain Nikos, Florida, Karma, Mohammad Bhar ve Oxygono olarak açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail'in gemilere gerçekleştirdiği saldırıda 24 Türk vatandaşının alıkonulmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Son dakika olarak ise; Küresel Sumud Filosu'nun canlı takip bilgilerinin yayınlandığı siteden edinilen bilgiye göre, Mikeno gemisi Gazze kara sularına girdi.

SUMUD FİLOSU CANLI TAKİP

Sumud Filosu'nda İsrail'in müdahalesi ile karşılaşmayan gemiler ilerleyişini sürdürüyor.

Filonun basın odasından yapılan son açıklamaya göre Gazze'ye doğru yola devam eden gemi sayısı yaklaşık 15 oldu.

Sumud Filosu'nu aşağıdaki link üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz:

