Gazze'de 2 İsrail askeri öldürüldü İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda iki askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu. Başbakan Netanyahu'dan, "Savaş bize çok ağır bedel ödetiyor ama devam etmeliyiz" açıklaması geldi.

AA

İsrail ordusu, Gazze'de kayıplar vermeye devam ediyor.

Son aylarda Gazze Şeridi'ni yoğun bombardımana tutan İsrail'in iki askeri daha, son çıkan çatışmalarda öldürüldü.

İki İsrail askeri öldürüldü: Toplam sayısı 489

14. Zırhlı Tugay'dan Astsubay Nitai Maizels (30) ile Nahal Tugayı'nın 50'nci Taburu'ndan Rani Tamir'in (20) Gazze'de yaşanan çatışmada öldürüldüğü belirtildi.

İsrail ordusunun son verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 156'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 489 İsrail askeri öldürüldü.

Netanyahu: Savaş bize çok ağır bedel ödetiyor

Kara işgalini genişleten İsrail ordusunun askeri kayıpları artarken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, savaşın ağır bedeline rağmen devam edeceklerini söyledi.

Netanyahu, nasıl hareket edeceklerine uluslararası baskının değil kendilerinin karar vereceğini söyledi.

Netanyahu, Tel Aviv'de düzenlenen haftalık hükümet toplantısındaki konuşmasında, Gazze'de hafta sonu 14 İsrail askerinin daha öldürülmesi üzerine, "Savaş bize çok ağır bedel ödetiyor ama savaşmaya devam etmek dışında seçeceğimiz yok." dedi.

"ABD bunu anlıyor"

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne "tam güç saldırısında başarılar elde ettiğini" savunan Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesinde "zafere kadar savaşmaya devam edeceklerini söylediğini ve ABD'nin bunu anladığını" dile getirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)