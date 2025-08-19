Gazze'de 3 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

Gazze'ye yönelik saldırılarına 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail, binlerce Filistinli'yi katletti.

İsrail, sadece saldırılarıyla değil uyguladığı ablukayla da can alıyor..

Gazze'ye 2 Mart tarihinden bu yana yardım girişlerine izin vermeyen İsrail, kentte tam anlamıyla insani bir felakete yol açtı.

3 FİLİSTİNLİ DAHA AÇLIKTAN HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, yaptığı açıklamada, bölgede açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verdi.

İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze'ye dayatılan açlığın can almaya devam ettiğini vurgulayan Burş, son 24 saatte 3 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini ifade etti.

GAZZE'DE 266 KİŞİ AÇLIKTAN HAYATINI KAYBETTİ

Burş, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısının 112'si çocuk, 266'ya yükseldiğini kaydetti.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

İSRAİL'İN SOYKIRIM SİLAHI: AÇLIK

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

7 EKİM'DEN BU YANA 62 BİNDEN FAZLA İNSAN YAŞAMINI YİTİRDİ

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda en az 62 bin 4 Filistinli hayatını kaybederken, yaralıların sayısının ise 156 bin 230'a ulaştığı bildirildi.