Gazze'de 5 gazetecinin öldürüldüğü İsrail saldırısına Meloni'den kınama geldi

İsrail ordusunun, 25 Ağustos sabahı Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ne üst üste düzenlediği iki saldırıda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı 20 Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırıda Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz yaşamını yitirdi.

Saldırıyı üstlenen İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada "gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını" savundu.

İTALYA BAŞBAKANI'NDAN TEPKİ

Öte yandan İsrail'in saldırısına dünya kamuoyundan birçok tepki geldi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Rimini kentindeki bir etkinlikte yaptığı konuşmada, saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KABUL EDİLEMEZ SALDIRIYI KINIYORUZ"

Meloni, "Gazetecilerin öldürülmesini, basının özgürlüğüne ve savaşın trajedisini anlatmak için hayatını tehlikeye atanlara karşı düzenlenen bu kabul edilemez saldırıyı kınıyoruz." dedi.

İsrail'in "aşırıya kaçan" eylemleri karşısında sessiz kalamayacaklarını ifade eden Meloni, ateşkese varılması konusunda çağrı yaptı.