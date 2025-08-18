Gazze’de 5 kişi daha açlıktan öldü: Toplam sayı 263’e yükseldi

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze'de insanlıktan utandıran manzaralar var.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, yaptığı açıklamada, bölgede açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verdi.

5 KİŞİ DAHA AÇLIKTAN ÖLDÜ

İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze'ye dayatılan açlığın can almaya devam ettiğini vurgulayan Burş, son 24 saatte 2'si çocuk 5 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle öldüğünü ifade etti.

Burş, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısının 112'si çocuk, 263'e yükseldiğini kaydetti.

AÇLIK SİLAH OLARAK KULLANILIYOR

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.