Gazze'de 6 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

İsrail, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarını tam işgal kararı sonrası daha da yoğunlaştırdı.

2 Mart tarihinden bu yana yardım girişlerine de izin vermeyen İsrail, Filistinlileri sadece saldırılarla değil, açlıkla da öldürüyor.

İnsani bir felaketin yaşandığı Gazze'de açlıktan ölümler yaşanıyor.

2'Sİ ÇOCUK 6 KİŞİ AÇLIKTAN ÖLDÜ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte 2'si çocuk 6 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

AÇLIKTAN ÖLENLERİN SAYISI 393'E YÜKSELDİ

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 140'ı çocuk olmak üzere 393'e yükseldiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) 22 Ağustos'taki açıklamasıyla Gazze'de kıtlık ilan etmesinden bu yana 25'i çocuk 115 kişinin, açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.

IPC, Gazze kentinde "kıtlık durumu" ilan ederek, bunun eylül sonuna kadar Deyr el-Belah ve Han Yunus kentlerine yayılabileceğini bildirmişti.

İSRAİL'İN SOYKIRIM SİLAHI: AÇLIK

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.