Gazze'de aç kalan çocuklar yemek sırasında... Gazze Şeridi'nin Deyr Belah kentine bağlı Zawaida bölgesine sığınan Filistinlilere, hayır kurumları tarafından sıcak yemek dağıtıldı.

AA

7 Ekim 2023 yılından bu yana Gazze'ye bomba yağdıran İsrail, 40 bin masumu öldürdü.

Gazze'yi açık hava hapishanesine çeviren ve tek bir güvenli yer bırakmayan İsrail, yardımların gelmesine de engel oluyor.

ÇOCUKLAR AÇLIKTAN ÖLÜYOR

Gazze'ye yapılan yardımlar, sınır kapılarında bekliyor. Beslenemeyen çocuklar ise tek tek hayatını kaybediyor. Bir deri bir kemik kalan çocuklar, ailelerinin gözlerinin önünde can veriyor.

Hem açlık hem susuzluk hem de tıbbi malzeme eksiliği nedeniyle zorlanan Filistinliler, yemek dağıtımında uzun sıralar oluşturdu.

SIRANIN BAŞINDA ÇOCUKLAR YER ALDI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik aylardır süren saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin Deyr Belah kentine bağlı Zawaida bölgesine sığınan Filistinlilere, hayır kurumları tarafından sıcak yemek dağıtıldı. Gazzeliler, dağıtılan yemekten alabilmek için sıra bekledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)