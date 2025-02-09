Gazze'de acı bilanço: Can kaybı 48 bin 189'a yükseldi

İHA

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde masum siviller hedef alınmaya devam ediliyor..

Son olarak Hamas ile ateşkes anlaşmasına varan İsrail, ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.

SON 24 SAATTE 1 CAN KAYBI

İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırılarında yıkılan binaların altında kalan sivillere yönelik arama çalışmaları ise tüm hızıyla sürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarında 1 sivilin hayatını kaybettiği aktarılırken, ateşkes öncesi yıkılan binaların enkazından 7 sivilin daha cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

TOPLAM CAN KAYBI 48 BİN 189

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, toplam can kaybının 48 bin 189'a, yaralı sayısının da 111 bin 640'a yükseldiği bildirildi.