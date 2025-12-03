Gazze'de acı bilanço: Can kaybı 70 bin 117'ye yükseldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından enkaz altındaki bedenleri arama çalışmaları sürüyor.

Ayrıca İsrail, Gazze'de 10 Ekim tarihinde sağlanan ateşkese rağmen saldırılarına da çeşitli bahanelerle devam ediyor.

Bölgede yoğun çalışmalar yapan Filistin Sağlık Bakanlığı, son durum hakkında bilgilendirdi.

ATEŞKESTEN BU YANA ÖLENLERİN SAYISI 360'A YÜKSELDİ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 48 saat içinde daha önceki İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazından çıkarılan 1 kişinin cenazesi ile 13 yaralının getirildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 360, enkaz altından çıkarılan cenaze sayısının 617, yaralı sayısının da 922 olduğu bildirildi.

TOPLAM CAN KAYBI 70 BİN 117

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 70 bin 117'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 170 bin 999'a ulaştığı aktarıldı.