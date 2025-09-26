Gazze'de acı tablo: 7 yaşındaki Mey, sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor

Gazze'de bilanço her geçen gün ağırlaşıyor...

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

SON 24 SAATTE 47 CAN KAYBI

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 47 ölü ve 142 yaralının ulaştırıldığı belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 956 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 55 bin 477 kişinin yaralandığı kaydedildi.

SÖZDE YARDIM DAĞITIM NOKTALARINDA FİLİSTİNLİLER HEDEF ALINIYOR

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 543'e, yaralananların sayısının da 18 bin 614'e ulaştığı ifade edildi.

TOPLAM CAN KAYBI 65 BİN 549

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 65 bin 549'a, yaralıların sayısının 167 bin 518'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

AÇLIK KRİZİ DERİNLEŞİYOR

İsrail’in kapalı tuttuğu sınır kapıları ve uyguladığı sıkı abluka, Gazze’ye gıda ve ilaç girişini ciddi ölçüde kısıtlıyor.

Derinleşen açlık krizi, özellikle çocuklar ve bebekler üzerinde yıkıcı etkiler yaratıyor.

SINIRLI İMKANLARLA TEDAVİ GÖRÜYOR

Gazze Şeridi’nin kuzeyinden ailesiyle birlikte Han Yunus’a göç eden 7 yaşındaki Mey Abdulaziz Fethi Ebu Arar, kilo kaybı devam ediyor.

Daha önce herhangi bir hastalığı bulunmayan küçük kızın sağlığı, abluka ve gıda yetersizliği nedeniyle her geçen gün kötüleşiyor.

Ebu Arar sınırlı imkanlarla Nasır Hastanesi’nde tedavi görüyor.