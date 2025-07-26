Gazze'de açlık krizi giderek derinleşiyor

İsrail’in 7 Ekim 2023’te Gazze’ye başlattığı saldırılar, siviller üzerinde yıkıcı bir etki bıraktı.

Yoğun hava bombardımanları, kara harekâtı, altyapının sistematik olarak hedef alınması ve ardından uygulanan tam abluka sonucu Gazze adım adım yaşanmaz hale geldi.

Sağlık tesisleri, su şebekeleri, fırınlar ve yardım konvoyları vuruldu.

GAZZE'DE ARTIK BOMBALAR DEĞİL AÇLIK ÖLDÜRÜYOR

Ardından İsrail tüm gıda, ilaç ve yakıt girişini kesti.

Bugün Gazze’de artık bombalar değil, açlık öldürüyor

Gazze’deki en büyük çocuk hastanesinde geçen hafta peş peşe beş çocuk, açlık ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

ÇOCUKLAR ARTIK AÇLIKTAN AĞLAYAMIYOR

Gazze’nin kuzeyindeki Friends of the Patient Hastanesi'nde görev yapan beslenme uzmanı Dr. Rana Soboh, ölen çocukların hiçbirinin önceden hastalığı olmadığını belirterek "Artık çocuklar sadece zayıf değil, tamamen tükenmiş. Açlıktan ağlayamıyor, hareket edemiyorlar. Ölüm gözümüzün önünde yaşanıyor" dedi.

4 AYDA 48 KİŞİ AÇLIKTAN ÖLDÜ

Gazze'de dört ayda 48 kişi yetersiz beslenmeden öldü. Bunların 20’si çocuk, 28’i yetişkin.

Gazze Sağlık Bakanlığı, açlıktan ölen çocuk sayısının sadece Temmuz ayında 13’ü aştığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Gıda Programı’na göre bölgede 100 binden fazla kadın ve çocuk acilen tedaviye muhtaç.

Ancak hastanelerde gerekli ilaçlar, gıda takviyeleri ve tıbbi araçlar yok.

HEMŞİRELER SERUMLA AYAKTA DURUYOR

Doktor Soboh’un çalıştığı merkezde çocukların kol ölçüleriyle yetersiz beslenme seviyeleri tespit ediliyor. Y

Yüzlerce bebek her gün getiriliyor ama hastanede sadece 10 yatak var. Doktor Soboh, aynı odada 19 çocuk hastanın bile kaldığı zamanlar olduğunu belirtti.

"YAŞIYORUZ AMA ÖLÜ GİBİYİZ"

Hastane artık sadece 5 yaş altı değil, 11-12 yaşındaki çocukları da kabul ediyor çünkü açlık daha büyükleri de vurmuş durumda.

Personel de açlıktan tükenmiş. Soboh, bazı hemşirelerin çalışabilmek için kendi kendilerine serum taktığını söyledi: “Yaşıyoruz ama aslında ölü gibiyiz.”

"BESLEYİN DİYORLAR AMA NASIL"

Şati Mülteci Kampı’nda yaşayan 2 yaşındaki Yazan Abu Ful’un babası “Doktora götürüyoruz, ‘Besleyin’ diyorlar. Ama nasıl? Yiyecek yok” diyerek çaresizliğini dile getirdi.

Aile, sadece iki patlıcanı kaynatıp birkaç gün boyunca sadece suyunu içiyor. Yazan’ın kardeşleri de zayıf ve halsiz. Annesi Naima, hamile olmasına rağmen çocuğunu kurtaracak yiyecek bulamıyor.

Gazze’deki ölümler sadece çocuklarla sınırlı değil.

Kronik hastalığı olan yetişkinler de yetersiz beslenmeden ölüyor.

Shifa Hastanesi Direktörü Dr. Muhammed Ebu Selmiye, “Bu hastalıklar gıda ve ilaç varsa öldürmez. Ama şimdi öldürüyor” dedi.

CAN KAYBI 60 BİNE DAYANDI

Öte yandan İsrail'in ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana toplam can kaybının 8 bin 527’ye, yaralı sayısının ise 31 bin 924’e yükseldiği kaydedildi.

Son verilerle birlikte İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 59 bin 676’ya, yaralı sayısı ise 143 bin 965’e çıktı.