Gazze'de açlıkla mücadele: Bir öğün için saatlerce kuyrukta bekliyorlar

Gazze'de insanlık dramı devam ediyor...

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım yaptığı bölgede 70 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında bin 200'ü aşkın, ikinci aşamasında ise bugüne kadar yaklaşık 300 ihlal kayıtlara geçti.

AÇLIK GAZZE'DE ACI BİR GERÇEK

Saldırılarda yaşanan yaralanmalar ve can kayıplarının sonu gelmezken, abluka altındaki Gazze, açlıkla da sınanıyor.

Bölgede insani kriz birçok açıdan derinleşirken, açlık da halkı ölüme götürüyor.

BİRKAÇ LOKMA İÇİN METRELERCE UZANAN KUYRUKTA BEKLİYORLAR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik uyguladığı abluka ve yardım girişini kısıtlaması nedeniyle kentteki gıda sıkıntısı devam ediyor.

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde yaşayan yüzlerce yerinden edilmiş Filistinli, bir öğün sıcak yemek alabilmek için kurulan hayır mutfaklarının önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

BİR ÖĞÜN YEMEK İÇİN SAATLERCE BEKLİYORLAR

Sıcak yemek dağıtımı için saatlerce sıra bekleyen Filistinliler, çoğu zaman çocuklarının karnını doyurmaya yetecek tek bir öğünle yetinmek zorunda kalıyor.

Yemek almak için bekleyen yerinden edilen Filistinli Hüseyin Neccar, basit bir öğün temin etmenin dahi aileler için günlük bir mücadeleye dönüştüğünü söyledi.

"YEMEK ÇOĞU ZAMAN SADECE BİR TABAK PİLAVDAN İBARET OLUYOR"

Neccar, yoksulluk, işsizlik ve gelir kaynaklarının yokluğu nedeniyle ailelerin pazarlardan temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını, bazı ürünlerin bulunmasına rağmen satın alma gücünün olmadığını ifade etti.

Neccar, "Aileler saatlerce bekleyerek yalnızca bir öğün yemek alabiliyor. Bu da çoğu zaman sadece bir tabak pilavdan ibaret oluyor." diyerek Gazze'ye giren insani yardımların artırılması çağrısında bulundu.