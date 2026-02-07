ABD Basını yazdı: AB, Türkiye ile ilişkileri yeniden canlandırmayı hedefliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yeni bir döneme giriliyor.

Soğuk savaş yerini iş birliğine bırakırken ikili görüşmelerin sayısı artırıldı.

ABD merkezli Politico, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri ele alan bir analiz yayınladı.

İLİŞKİLER YENİDEN CANLANDIRILMAYA ÇALIŞILIYOR

Politico’nun analizine göre, Avrupa Birliği, Türkiye ile ilişkileri yeniden canlandırma yönünde adımlar atıyor.

Uzun yıllar Türkiye’yi bir sorun alanı olarak gören Brüksel’in, özellikle Ukrayna’da barış ihtimalinin güçlenmesiyle birlikte Ankara’yı çözümün önemli bir parçası olarak değerlendirmeye başladığı belirtiliyor.

TÜRKİYE'NİN KARADENİZ'DEKİ ROLÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Analizde, Türkiye’nin Karadeniz’de üstlenebileceği rolün ve bölgesel dengeleyici konumunun Avrupa için stratejik önem taşıdığına dikkat çekildi.

NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye’nin, savaş sonrası dönemde Karadeniz güvenliği ve olası barış süreçlerinde kilit bir aktör olabileceği vurgulandı.

"TÜRKİYE İLE ORTAKLIK ŞART"

Politico’ya göre Avrupa Komisyonu da bu yeni döneme hazırlık yapıyor.

Genişlemeden Sorumlu Komiser Marta Kos’un Ankara ziyareti, ilişkilerde yumuşama sinyali olarak değerlendirilirken Kos’un, "Avrupa’da barış ve istikrar için Türkiye ile güçlü bir ortaklık şart" mesajı verdiği aktarılıyor.

JEOPOLOTİK KONUMU TÜRKİYE'Yİ VAZGEÇİLMEZ BİR ORTAK YAPIYOR

Türkiye’nin jeopolitik konumu, Boğazlar üzerindeki kontrolü ve daha önce Ukrayna tahıl koridoru anlaşmasında oynadığı rol, AB açısından Ankara’yı vazgeçilmez bir ortak haline getirdiği önemli detaylar arasında yer aldı.

Analizde ayrıca , Türkiye’nin olası bir barış anlaşması sonrası Ukrayna’da barış gücü misyonuna katkı sunmaya hazır olmasının da Brüksel’de yakından takip edildiği ifade edildi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ ANLAŞMASI

Öte yandan Avrupa Yatırım Bankası’nın Türkiye’de yenilenebilir enerji projeleri için finansman sağlamaya hazırlanması, ekonomik ilişkilerin de yeniden canlandırılmak istendiğinin göstergesi olarak yorumlanıyor.

Habere göre Avrupa Yatırım Bankası ile Türkiye arasında yenilenebilir enerji projeleri için 200 milyon euroluk kredi anlaşması imzalanacak.

KOS-FİDAN GÖRÜŞMESİ

Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, dün Ankara’da bir araya geldi.

Görüşme sonrası yapılan ortak yazılı açıklamada, Türkiye’nin AB aday ülke statüsü yeniden teyit edilirken, hızla değişen jeopolitik ortamda Türkiye-AB ilişkilerinin bölgesel istikrar ve ekonomik dayanıklılık açısından stratejik önemi vurgulandı.

Açıklamada, Türkiye’nin geçici koruma altındaki sığınmacılara yönelik çabalarına AB desteğinin sürmesi ve Türk vatandaşlarının çok girişli Schengen vizelerine erişiminin kolaylaştırılması gibi başlıklarda ilerleme sağlandığı kaydedildi.