Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de yardım girişlerine izin vermiyor.

İnsani yardımların Gazze Şeridi'ne ulaşmasına engel olan İsrail, kentteki insanları aç bırakmaya devam ediyor.

Uluslararası vicdan her ne kadar kısıtlı da olsa Gazze'ye yardım eli uzatıyor.

FİLİSTİNLİLERE YEMEK DAĞITILDI

Bu kapsamda bir hayır kurumu, Gazze kentindeki Filistinlilere yemek dağıttı.

Açlıkla mücadele eden Filistinlilerin, dağıtım sırasında yoğunluk oluşturduğu görüldü.

SON 24 SAATTE 5 KİŞİ AÇLIKTAN HAYATINI KAYBETTİ

İsrail artık sadece saldırılarıyla değil, uyguladığı abluka ile de can almaya devam ediyor.

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde, son 24 saatte 5 Filistinlinin daha açlıktan yaşamını yitirdi.

Açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 217'ye çıktığı bildirildi.

GAZZE'DE İNSANİ BİR FELAKET YAŞANIYOR

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.