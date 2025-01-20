Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İsrail'in katliam yaptığı Gazze topraklarında ateşkesin sevindiren yankıları ses bulmaya devam ediyor.

İsrail ve Hamas arasında imzalanan ateşkes dün TSİ 12,15'te yürürlüğe girdi ve ateşkesin şartlarından biri olan esir takası TSİ 17.00'de gerçekleşti.

Hamas'ın teslim ettiği 3 İsrailli rehineye karşı İsrail, 90 Filistinli esiri serbest bıraktı.

14 AY SONRA AİLESİNE KAVUŞTU

Bu esirlerden biri de Cenin Amro'ydu.

İsrail askerleri, El Halil'in güneyinde yaşayan Filistinli tutuklu Cenin Amro'yu 14 ay sonra serbest bıraktı.

İsrail hapishanelerinde tutulan Amro, sabah saatlerinde serbest bırakılmasının ardından ailesine kavuştu.

"ÇOK ZOR KOŞULLARDA YAŞADIK"

23 yaşındaki Amro, ailesi tarafından evinin önünde sevinç ve direniş sloganlarıyla karşıladı.

Serbest bırakılan mahkum Amro, “İşgal hapishanelerinde zor koşullarda yaşadık ve İsrailli gardiyanların dayak ve saldırılarına maruz kaldık. Gıda ve giyecek sorunu vardı.” dedi.

Özgürlüğüne kavuşan Amro, İsrail'in saldırılarına direnenlere selam gönderdi.