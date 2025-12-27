Gazze'de ateşkes ilan edilmesinden bu yana 414'e yükseldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Enkaz alanlarından ise daha önceki saldırılarda yaşamını yitiren 25 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

ATEŞKESTEN BU YANA 414 FİLİSTİNLİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 414'e, yaralı sayısı bin 142'ye yükseldi.

Ayrıca kayıp-ihbar dosyasındaki incelemelerin ardından 292 kişinin daha İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği tespit edildi.

TOPLAM CAN KAYBI 71 BİN 266 OLDU

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 71 bin 266'ya, yaralı sayısı 171 bin 291'a ulaştı.