Gazze'de ateşkes kararı çocukları sevindirdi

Hamas ile İsrail arasında rehine takası ve İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nde geri çekilmesini öngören barış planı kapsamında ateşkes kararına varılması, Filistin halkının kalıcı barışa yönelik umutlarını tazeledi.

Mısır'daki müzakereler sonucunda varılan kararın ardından çok sayıda Filistinli, Gazze'deki El-Aksa Şehitleri Hastanesi çevresinde bir araya geldi.

ÇOCUKLARIN SEVİNÇ ANLARI

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda yerlerinden edilen birçok çocuğun, savaşın son bulmasına yönelik umutları ve sevinç anları da kameralara yansıdı.

FİLİSTİNLİLER UMUTLU

Gazze'nin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı'ndaki Filistinliler duruma ilişkin açıklamalarında, savaşın son bulmasına ve yerinden edilen kişilerin evlerine geri dönmesine yönelik umutlarını teyit ederken, Filistin Devleti'nin kurulmasına, sağlamlaştırılmasına ve bölgenin yeniden inşa edilmesine yönelik dileklerini de dile getirdi.

"TRUMP, NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NÜ ALMAK İÇİN SAVAŞI BİTİRMEK İSTEDİ"

Hassan Hajjaj, "Allah'a şükürler olsun ki halkımıza yönelik bu acımasız, birçok insanın hayatını kaybettiği, birçok bölgenin harap edildiği savaş son buldu. Trump bu savaşı Filistin halkını sevdiği için değil, Nobel Barış Ödülü'nü kazanmak istediği için bitirmek istedi. Trump, dünyaya Gazze'deki savaşı bitireceğine dair söz vermişti ancak maalesef kendisi ve İsrail'i destekleyerek onlara füzeler tedarik etti." ifadelerini kullandı.

"BİZ SAVAŞ İSTEMİYORUZ, EVLERİMİZ YIKILDI, ÇOCUKLARIMIZ ÖLDÜRÜLDÜ"

Yasser Ebu Hein de, "Allah'a hamdolsun savaş bitti. Halk ateşkes sağlanmasından çok memnun. Biz savaş istemiyoruz. Evlerimiz yıkıldı. Çocuklarımız öldürüldü ve durum bizim için çok zorlu bir hale geldi. İşgal güçlerinin halkımıza karşı sürdürdüğü bu savaşın son bulmasında katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz." dedi.

"BU BİR MUTLULUK ANI VE TARİHİ BİR GÜN"

Murad Shammas, "Bu bir mutluluk anı ve tarihi bir gün. Allah'a şükürler olsun savaş bitti, şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Çocuklarımızın hepsi Filistin uğruna kurban oldu. Burası bizim ülkemiz. Sadece Gazze halkı değil, bütün Filistinliler fedakarlık yapmaya hazır." açıklamasını yaptı.

"İYİMSERİM, GAZZE ESKİ HALİNDEN DAHA İYİ BİR ŞEKİLDE GERİ DÖNSÜN"

Semir El-Najjar, "Bu sefer iyimserim. Umuyorum bu anlaşma yürürlüğe girecek ve herkes normal yaşamlarına geri dönecek. Şimdi devletimizi kuracağız. Eğitim ve sağlık altyapısı oluşturmalıyız ki Gazze eski halinden daha iyi bir şekilde geri dönsün." dedi.

"BU KADAR SAVAŞ YETTİ, ÇOK ACI ÇEKTİK"

Ahmed Ebu Gazal, "Çok mutluyuz, umuyorum ki savaş tamamen son bulur ve yerinden edilen insanlar evlerine geri dönebilir. Bu kadar savaş yetti. Çok acı çektik." ifadelerini kullandı.

"GAZZE'Yİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ VE ESKİSİNDEN DAHA İYİ OLACAK"

Ahmed Maghari, "Allah'a hamdolsun, ateşkesin ilan edilmesi bizi çok sevindirdi. Ateşkes sağlanması artık roket, top veya bombardıman sesleri duymayacağız demek. Artık daha fazla hayatını kaybedenlerin, kaybolanların ve enkaz altında kalan ailelerin duyurusu yapılmayacak. Şükürler olsun ki savaş bitti ve hayattayız. İnşallah Gazze'yi yeniden inşa edeceğiz ve eskisinden daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

"İKİ YILLIK ZULMÜN SONUNDA SAVAŞ BİTİYOR"

Jilal Shaltout, "İki yıllık zulmün sonrasında savaş bitiyor. Şimdi çok mutlu hissediyoruz. Bu acıları yaşayacağımızı asla öngörmedik. İnşallah savaş tamamen bitecek. Artık psikolojik olarak rahat hissediyoruz. Savaşın son bulmasında rol oynayan, Arap veya yabancı, herkese teşekkür ederiz." dedi.

TARAFLAR ARASINDA REHİNE TAKASI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Ateşkes anlaşmasının, savaşın sonlandırılmasını hedefleyen kapsamlı barış planının ilk aşaması olduğu biliniyor.

Plan dahilinde İsrail'in Gazze Şeridi'nden kademeli geri çekilmesi ve Hamas'ın elindeki İsrailli rehineleri serbest bırakması karşılığında, İsrail'de tutuklu bulunan birçok Filistinlinin özgürlüğüne kavuşturulması bekleniyor.

İSRAİL: ATEŞKES BUGÜN SAAT 18.00'DE YAPILACAK KABİNE TOPLANTISINDAN SONRA BAŞLAYACAK

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Hamas ile anlaşmaya varılan Gazze'de ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının bugün 18.00'de yapılacak kabine toplantısındaki oylamanın ardından başlayacağı belirtilmişti.

İsrail ordu radyosundan yapılan açıklamada da, İsrail ve Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planının ilk aşamasını imzaladıkları aktarılmıştı.