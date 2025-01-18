Gazze'de ateşkes onaylandı: Rehine ve mahkum takası başlıyor

Haber Merkezi

İsrail ile Hamas heyetleri, Katar'ın başkenti Doha'da bir araya gelerek Gazze'deki ateşkes anlaşmasını resmi olarak imzaladı.

Anlaşmanın ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabineyi oylama için toplantıya çağırdı.

Uzun süren görüşmelerin ardından İsrail hükümeti, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasını onayladığını duyurdu.

Peki bu kritik gelişmelerin ardından süreç nasıl işleyecek ve bölgedeki yansıması nasıl olacak?

ŞİMDİ NE OLACAK?

İsrail basınına göre ilk takasın, Pazar saat 16.00'da başlaması bekleniyor.

Ateşkes, her biri altı hafta yani 42 gün sürecek üç aşamadan oluşuyor.

Takas, ilk aşamada belirli periyotlarla 7 defada gerçekleştirilecek.

İlk aşamada Hamas'ın 33 rehineyi serbest bırakması öngörülüyor.

Önce kadınlar ve çocuklar, ardından 50 yaşın üzerindeki erkekler bırakılacak.

İsrail de her kadın rehineye karşılık 30, her kadın askere karşılık 50 Filistinli mahkumu teslim edecek.

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FİLİSTİNLİ TUTUKLULARIN İSİM LİSTESİ YAYIMLANACAK

İsrail'deki "Ynet" haber sitesine göre, Tel Aviv yönetimi, anlaşma kapsamında ilk aşamada 290'ı müebbet hapis cezasına çarptırılmış 1977 Filistinli esiri serbest bırakacak.

Anlaşma, 8 Ekim 2023'ten sonra tutuklanan 1000 Filistinli esirin ve 2011'deki takas anlaşmasında serbest bırakılmalarına rağmen yeniden tutuklanan 47 esirin serbest bırakılmasını içeriyor.

Haaretz gazetesinin haberine göre, anlaşmanın ilk gününde 3, yedinci gününde 4 İsrailli esir serbest bırakılacak. Ateşkesin 14, 21, 28 ve 35. günlerinin her birinde 3'er ve son olarak ilk aşamanın son haftasında 14 İsrailli esir serbest bırakılacak.

İsrail Adalet Bakanlığının, anlaşmanın ilk aşamasına dahil edilecek Filistinli tutukluların isim listesini yayımlaması bekleniyor.

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Kurumuna göre, İsrail hapishanelerinde 600'ü müebbet hapis cezasına çarptırılmış olmak üzere 10 bin 400 Filistinli bulunuyor.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas, ateşkes anlaşmasının şartlarıyla ilgili sorunların çözüme kavuşturulduğunu açıkladı.

İsrail'de kabine toplantısının başlamasının ardından yapılan Hamas açıklamasında, "İsrail'in ateşkes anlaşmasının şartlarına uymaması nedeniyle ortaya çıkan engeller, arabulucuların çabalarıyla ortadan kalktı." ifadelerine yer verildi.

NETANYAHU, TOPLANTIYI ERTELEMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın son dakika yeni taleplerde bulunduğunu öne sürerek dünkü toplantıyı ertelemişti.

Hamas, Netanyahu'nun iddiasını yalanlayarak,

"Biz önceki gün imzalanan anlaşmaya sadık kaldık" açıklamasında bulundu.

AŞIRI SAĞCI BAKAN TEHDİT ETTİ

Tel Aviv'de aşırı sağcı Bakan Itamar Ben-Gvir, dün ateşkesin kabulünü reddederek Netanyahu'yu kendi partisinin hükümetten çekilmesiyle tehdit etti.

Aynı hamleyi aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'ten de yapmasını istedi.