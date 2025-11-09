Gazze'de ateşkesin ardından çocuklar okullara döndü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze'den umutlandıran görüntüler...

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ateşkes yürürlüğe girdi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in saldırıları devam ederken, bölgede yine de güzel gelişmeler de yaşanıyor.

ÇOCUKLAR OKULA DÖNDÜ

Gazze’de sağlanan ateşkesle birlikte yaşam yavaş yavaş normale dönüyor.

Bölgedeki okullar, uzun bir aranın ardından kapılarını yeniden öğrencilere açtı.

İMKANSIZLIKLAR ONLARI YILDIRMADI

Bölgeden yayınlanan görüntülerde, bazı okullarda sıra ve tahtanın olmadığı görüldü.

Veliler ve öğretmenler, yaşanan tüm zorluklara rağmen eğitimin yeniden başlamasından mutluluk duydular.

Öğrenciler ise hem arkadaşlarına hem de sınıflarına kavuşmanın heyecanını bir arada yaşadı.

ATEŞKESTEN BU YANA CAN KAYBI SAYISI 241'E, YARALI SAYISI 614'E YÜKSELDİ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 69 bin 169'a, yaralı sayısı ise 170 bin 685'e yükseldiği açıklanmıştı.