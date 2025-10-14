Gazze'de barış kutlanıyor: Sevinç ve gözyaşı iç içe

Orta Doğu'da tarihi günler yaşanıyor...

Hamas ile İsrail arasında imzalanan anlaşma sonrası dünya liderleri, Gazze Zirvesi için bir araya geldi.

TARİHİ İMZALAR ATILDI

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır’da düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kurulan masada beraber oturdu.

Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından zirvede ABD, Türkiye, Katar ve Mısır liderleri tarafından 'Niyet Belge'si imzalandı.

TUTSAKLAR SERBEST BIRAKILDI

Gazze'deki ateşkes anlaşması kapsamında Hamas tüm rehineleri serbest bırakırken İsrail de 2 bine yakın Filistinli tutsağı serbest bıraktı.

İsrail tarafından serbest bırakılan esirler otobüsler, Gazze'ye doğru yol aldı.

COŞKUYLA KARŞILADILAR

Burada esirleri coşkulu kalabalık karşılarken, serbest bırakılan Filistinli bir esirin, ailesi ve sevenleri tarafından coşkuyla karşılandığı anlar gündem oldu.

MUTLULUK VE GÖZYAŞLARI BİR ARADA

Görüntülerde, yıllar sonra özgürlüğüne kavuşan esirin mutluluğu ve gözyaşları kameralara yansıdı.

TARİHE TANIKLIK EDEN GÖRÜNTÜLER

Omuzlara esirin onlarca kişi tarafından büyük bir coşkuyla karşılanması, Gazze mücadelesinde verilen onlarca emeğin karşılığı olarak kayıtlara geçmiş oldu.