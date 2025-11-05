Gazze'de bilanço artıyor: Ateşkesten bu yana can kaybı 241'e yükseldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hamas ile İsrail arasında geçtiğimiz aylarda ateşkese varıldı...

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından enkaz altındaki bedenleri arama çalışmaları sürerken, Filistin Sağlık Bakanlığı ise bölgede yoğun çalışmalar gerçekleştiriyor.

10 EKİMDEN BU YANA 241 CAN KAYBI

Bakanlık, son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere, son 24 saat içinde 3 kişinin cansız bedeninin ve 2 yaralının getirildiği, cenazelerden 2'sinin enkaz altından çıkarıldığı, birinin ise İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 241, enkaz altından çıkarılanların sayısının 513, yaralı sayısının da 609 olduğu bildirildi.

TOPLAM CAN KAYBI 68 BİN 875'E YÜKSELDİ

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 68 bin 875'e yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 170 bin 679'a ulaştığı aktarıldı.

Öte yandan, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Nasser Hastanesi yetkilileri, İsrail'in 15 cenazeyi Filistin'e iade ettiğini bildirdi.