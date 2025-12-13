Gazze'de bir bebek daha soğuktan hayatını kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze'de bebekler soğuktan ölüyor...

İsrail'in 3 yıla yakın süredir soykırım politikalarını en ağır şekilde sürdürdüğü Gazze'de ölümün her türlüsü yaşanıyor...

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan bir çadırda yaşayan bir bebek soğuktan hayatını kaybetti.

SOĞUKTAN HAYATINI KAYBETTİ

Şati Kampı'ndaki 3 aylık Tim El Khavaja isimli bebek soğuk hava koşulları nedeniyle yaşamını yitirdi.

Gazze'li bebeğin naaşı, cenaze işlemleri için Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'ne getirildi.

GAZZE'DE SOĞUK HAVA NEDENİYLE 2 BEBEK ÖLDÜ

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Ricardo Pires, Gazze'de, sadece bu hafta dahi soğuk hava nedeniyle 5 yaş altı 2 küçük çocuğun öldüğünü bildirdi.

800 BİN GAZZELİ RİSK ALTINDA

Gazze'de çocuklar için durumun son derece vahim olduğuna işaret eden Pires, son birkaç gündür Gazze Şeridi'nde etkili olan güçlü fırtınalar nedeniyle çoğunluğu çocuk 800 binden fazla Gazzelinin sel riski altında olduğunu söyledi.

GAZZE'DE CAN KAYBI 70 BİNİ AŞTI

Öte yandan Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 383'e, yaralı sayısı bin 2'ye yükseldi.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 70 bin 373'e, yaralı sayısı 171 bin 79'a yükseldi.