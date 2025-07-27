Gazze'de bir çocuk daha açlıktan öldü

İsrail, Gazze'de soykırımı yapıyor...

Kente yardım girişlerine izin vermeyen İsrail artık sadece saldırılarıyla değil, uyguladığı açlık politikasıyla da can alıyor.

Bölgeye uygulanan tam ambargo nedeniyle aylardır süren gıda ve ilaç eksikliği, Gazzelilerin hayatını tehdit ediyor.

BİR ÇOCUK DAHA ÖLDÜ

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta, yetersiz beslenme ile mücadele eden 10 yaşındaki Nur Eşref Ebu Sela isimli Filistinli çocuk yaşamını yitirdi.

FİLİSTİNLİLER AÇLIKTAN ÖLÜYOR

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı, 82'den fazlası çocuk olmak üzere 114'ü aştı.

650 BİN ÇOCUK ÖLÜM RİSKİ ALTINDA

Yetkililer, yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle 650 bin çocuğun ölüm riski altında olduğunu, yaklaşık 60 bin hamile kadının ise yeterli beslenme ve sağlık hizmetlerine ulaşamaması nedeniyle ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığını bildiriyor.