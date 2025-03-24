Gazze'de bir gazeteci daha saldırılarda hayatını kaybetti

AA

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor..

Son olarak, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir evi hedef aldığı öğrenildi.

Saldırıda, Filistin El-Yevm muhabiri Muhammed Mansur, eşi ve çocuğuyla birlikte hayatını kaybetti.

Saldırıya ilişkin detaylar, "Filistin El-Yevm" televizyonunun haberinde yer aldı.

BİR GAZETECİ DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Gazze'de bir gazetecinin daha öldürülmesiyle birlikte 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısının 207'ye yükseldiği ifade edildi.

"GAZZE ŞERİDİ'NDE FİLİSTİNLİ GAZETECİLERE KARŞI İŞLENEN BU SİSTEMATİK SUÇLARIN KINANMASI" ÇAĞRISI

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ve Arap Gazeteciler Federasyonu başta olmak üzere tüm basın yayın kurumlarına "Gazze Şeridi'nde Filistinli gazetecilere karşı işlenen bu sistematik suçların kınanması" çağrısı yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: