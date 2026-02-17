Gazze’de çadırlar arasında Ramazan hazırlığı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze Şeridi’nde İsrail’in saldırıları ve abluka koşulları altında yaşam mücadelesi veren Filistinliler, üçüncü yılına giren çadır hayatının zorluklarına rağmen Ramazan'ı umutla karşılıyor.

Han Yunus kentindeki Necat Mülteci Kampı sakinleri, yokluk ve belirsizlik içinde daha güzel ramazanların hayalini kuruyor.

ÇADIRLAR FENER VE BAYRAKLARLA SÜSLENDİ

Kamp sakinleri, ramazan hilalinin çadırlarda da sönmeyeceğini göstermek için kolları sıvadı. Çadırlara “Hayırlı Ramazanlar” yazıları asıldı, kartonlardan fenerler yapıldı, kamp alanı Filistin bayraklarıyla donatıldı.

Akşamları aydınlatma sağlamak için bayrakların arasına lambalar ve led ışıklar yerleştirilirken, mescidin direğine dev bir ramazan feneri asıldı. Çocuklar için kamp meydanına salıncak ve trambolin kurularak küçük de olsa bir bayram havası oluşturulmaya çalışıldı.

"SOFRADA KİMSE EKSİK OLMASIN"

Kamp sakini çocuklardan Muhammed Abdulfettah Fucu, zor şartlara rağmen kendilerini mutlu etmeye çalıştıklarını söyledi.

Ramazan'ın süslemeler, iftar ve sahur buluşmalarıyla anlam kazandığını belirten Fucu, İslam dünyasına şu çağrıda bulundu:

Yahudilere, savaşı durdurmalarını, Ramazan ayında bizi bombalamamalarını söylesinler. Çünkü bu mübarek ayda kimseyi kaybetmek istemiyoruz. Biz sofraya oturduğumuzda birinin eksik olmasını istemiyoruz. Pek çok aile yarın o sofraya fertleri eksik bir şekilde oturacak.

Eski Ramazanları özlemle andığını ifade eden Fucu, savaşın geride büyük kayıplar ve derin yaralar bıraktığını dile getirdi.

"RAMAZAN'I EVİMİZDE KARŞILAYACAĞIZ"

Kamp sakinlerinden Dima Zuğrub da ramazan hazırlıkları kapsamında karton kutulardan fenerler yaptıklarını belirtti.

“Ramazan ayını büyük bir mutluluk ve evimize dönme umuduyla karşıladık. Refah’ı çok özledik ama inşallah en kısa zamanda evimize döneceğiz. Burada kalmayacağız, inşallah döneceğiz.” sözleriyle temennisini dile getiren Zuğrub, ramazanı çadırlarda değil evlerinde karşıladıkları günlerin hayalini kurduklarını söyledi.

"BU YIL DAHA İYİ OLSUN"

Kamp sakinlerinden Ebu Mahmud Aşur ise Refah’tan Han Yunus’a göç ettiklerini belirterek, Gazzelilerin bu yıl da Ramazan'ı zorlu koşullar altında karşıladığını ifade etti.

Aşur, “Bu yılki Ramazan, inşallah öncekilerden daha iyi olur” diyerek barış ve huzur temennisinde bulundu.

Savaşın gölgesinde geçen yıllara rağmen Necat Kampı’nda yükselen süslemeler ve çocukların neşesi, Gazzelilerin umudu ayakta tutma çabasını gözler önüne serdi.