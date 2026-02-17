Karabağ'ın eski sözde yöneticisi Ruben Vardanyan'a 20 yıl hapis cezası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Azerbaycan'ın Karabağ zaferinden sonra barış süreci devam ederken yargılama süreci de ilerliyor.

Bakü Askeri Mahkemesi'nde "terörü finanse etme", "yasa dışı silahlı grupların oluşumunda ve faaliyetinde yer alma", "savaş suçu işleme" gibi suçlardan yargılanan Ruben Vardanyan'ın yargılandığı davanın, karar duruşması yapıldı.

20 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Mahkemede, Vardanyan'ın 20 yıl hapis cezasına çarptırılması yönünde karar alındı.

Daha önce Rusya'da yaşayan ve Rus vatandaşı olan milyarder iş insanı Ruben Vardanyan, Eylül 2022'de Rus vatandaşlığından çıkarak Karabağ'a gelmiş ve sözde Ermeni yönetiminde "devlet bakanı" olarak görev almıştı.

Kara para aklama, yasa dışı silah ve uyuşturucu ticareti gibi suç geçmişine sahip olduğu belirtilen Vardanyan, sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından Azerbaycan aleyhine kışkırtıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Vardanyan, Azerbaycan'ın 19 Eylül 2023'te başlattığı antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'a geçmek isterken gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.