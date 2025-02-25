Gazze'de can kaybı 48 bin 348'e yükseldi

AA

471 gün boyunca Gazze Şeridi'ni hedef alan İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta ateşkese varıldı.

Ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgileri Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı duyurdu.

2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Son 24 saatte hastanelere biri enkaz altından çıkarılan 2 kişinin cansız bedeninin ulaştığı aktarılan açıklamada, 2 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

CAN KAYBI SAYISI 48 BİN 348'E YÜKSELDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin sağlandığı 19 Ocak'a kadar devam eden saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 48 bin 348'e yükseldiği, yaralıların sayısının ise 111 bin 761 olduğu bildirildi.

İSRAİL ATEŞKESİ İHLAL ETMEYE DEVAM EDİYOR

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, 11 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in varılan ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde doğrudan düzenlediği saldırılarda 92 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.