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Gazze'de can kaybı 48 bin 388'e yükseldi

Gazze'de can kaybı 48 bin 388'e yükseldi Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 48 saatte 23 kişinin daha cansız bedeninin hastanelere ulaştığı aktarılarak, toplam can kaybının ise 48 bin 388'e yükseldiği bildirildi.