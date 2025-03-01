Gazze'de can kaybı 48 bin 388'e yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik zalim saldırılarını sürdürüyor..
İsrail'in 471 gün devam eden saldırılarının ardından Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta ateşkes ve esir takası anlaşmasına varıldı.
Ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail'in saldırıları sürerken Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, son durumu paylaştı.
SON 48 SAATE 23 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Son 48 saatte hastanelere 21'i enkaz altından çıkarılan 23 kişinin cansız bedeninin ulaştığı aktarılan açıklamada, 23 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
TOPLAM CAN KAYBI 48 BİN 388
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin sağlandığı 19 Ocak'a kadar devam eden saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 48 bin 388'e, yaralıların sayısının ise 111 bin 803'e yükseldiği bildirildi.
NE OLMUŞTU
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, 11 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in varılan ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde doğrudan düzenlediği saldırılarda 92 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
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