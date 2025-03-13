Gazze'de can kaybı 48 bin 524'e yükseldi

AA

İsrail, Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde yıkıcı saldırılarını sürdürüyor..

Son yaşanan gelişmeler sonrası Filistin Sağlık Bakanlığı, acı bilançoyu açıkladı.

7 CESED DAHA ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, enkaz altından çıkarılan 7 ceset ile son 24 saatte İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Bakanlık, İsrail saldırılarında 14 Filistinlinin daha yaralanarak hastanelere kaldırıldığını, yaralı sayısının 111 bin 955'e ulaştığını bildirdi.

Bakanlık, "Kurtarıcılar ulaşamadığı için birçok mağdur hala enkaz altında ve yollarda mahsur durumda" dedi.

TOPLAM CAN KAYBI 48 BİN 524

Ayrıca Bakanlık, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü yıkıcı savaşta hayatını kaybedenlerin sayısının 48 bin 524'e ulaştığını açıkladı.

ATEŞKES ANLAŞMASI

Gazze'de 19 Ocak'tan bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasıyla, geniş çaplı yıkıma yol açan ve Filistin topraklarını harabeye çeviren İsrail savaşı durduruldu.

Ateşkese rağmen Gazze yerel yetkilileri, İsrail ordusunun neredeyse her gün ateşkesi ihlal ettiğini bildiriyor.

İSRAİL SOYKIRIM DAVASIYLA KARŞI KARŞIYA

Uluslararası Ceza Mahkemesi, geçen yıl kasım ayında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama emri çıkarmıştı.

İsrail ayrıca bölgeye yönelik savaşı nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım davasıyla karşı karşıya.