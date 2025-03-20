Gazze'de can kaybı 49 bin 617'ye ulaştı

AA

İsrail ile gazze arasında geçtiğimiz aylarda ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılmıştı..

Ancak İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek masum sivilleri hedef alıyor.

Son gerçekleştirilen saldırılar sonrası Sağlık Bakanlığı, acı bilançoyu paylaştı.

SABAH SAATLERİNDEN BU YANA DÜZENLENEN SALDIRILARDA 85 CAN KAYBI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 85 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin de yaralandığı belirtildi.

TOPLAM CAN KAYBI

Bakanlığa göre, İsrail saldırılarında Ekim 2023'ten bu yana en az 112 bin 950 kişi yaralandı.

Soykırım savaşında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının ise 49 bin 600'ü geçtiği kaydedildi.

"BİRÇOK MAĞDUR HALA ENKAZ ALTINDA VE YOLLARDA MAHSUR DURUMDA"

Bakanlık, "Kurtarıcılar ulaşamadığı için birçok mağdur hala enkaz altında ve yollarda mahsur durumda" dedi.

İsrail ordusu Salı gününden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği ölümcül hava saldırılarıyla Ocak ayında yürürlüğe giren ateşkesi ve esir değişim anlaşmasını bozdu.

NE OLMUŞTU

Uluslararası Ceza Mahkemesi, geçen kasım ayında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama emri çıkarmıştı.

İsrail ayrıca bölgeye yönelik savaşı nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım davasıyla karşı karşıya.