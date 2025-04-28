Gazze'de can kaybı 52 bin 314'e yükseldi

AA

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde, can kaybı her geçen gün artıyor...

Kadın, çocuk ve yaşlı demeden masum sivilleri hedef alan İsrail'in gerçekleştirdiği son saldırılar sonrası Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yeni açıklama geldi.

SON 24 SAATTE 71 CAN KAYBI

Yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 71 ölü ve 153 yaralının getirildiği kaydedildi.

İSRAİL 19 OCAK'TA VARILAN ATEŞKESİ BOZDU

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 2 bin 222 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5 bin 751 kişinin de yaralandığı belirtildi.

TOPLAM CAN KAYBI 52 BİN 314

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 52 bin 314'e, yaralıların sayısının da 117 bin 792'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.