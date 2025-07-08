Gazze'de can kaybı 57 bin 575'e yükseldi

İşgalci İsrail ordusunun, Gazze'deki katliamı son bulmuyor...

Her geçen gün, bölgedeki insani kriz derinleşirken, İsrail'in saldırıları da devam ediyor.

SON 24 SAATTE 262 KİŞİ DAHA YARALANDI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 52 ölü ve 262 yaralının getirildiği kaydedildi.

İNSANİ YARDIM İÇİN BEKLERKEN SALDIRIYA UĞRUYORLAR

Hastaneye ulaşanlardan 8 ölünün ve en az 74 yaralının insani yardım almak için bekleyenler olduğu belirtildi.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü 'Gazze İnsani Yardım Vakfı' tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 766'ya, yaralıların sayısı da 5 bin 44'e çıktı.

TOPLAM CAN KAYBI 57 BİN 575'E ÇIKTI

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 7 bin 13 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 24 bin 838 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 57 bin 575'e, yaralıların sayısının da 136 bin 879'a yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.