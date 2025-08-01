Gazze'de can kaybı 60 bin 332'ye yükseldi

Gazze'de yaşanan insanlık dramı devam ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları aralıksız devam ediyor.

SON 24 SAATTE 83 KİŞİ ÖLDÜ

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları sonucu son 24 saatte 83 kişi hayatını kaybetti, 554 kişi de yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana toplam can kaybı 9 bin 163'e, yaralı sayısı 35 bin 602'ye yükseldi.

TOPLAM CAN KAYBI 60 BİN 322'YE ÇIKTI

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 60 bin 332'ye, yaralı sayısı 147 bin 643'e ulaştı.

SÖZDE YARDIM MERKEZİNDE ÖLÜMLER ARTIYOR

Sözde yardım dağıtım faaliyetlerinde can kaybı bin 383'e çıktı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ayrıca son 24 saat içinde sözde yardım dağıtım faaliyetleri sırasında düzenlenen saldırılar sonucunda 53 kişi yaşamını yitirdi, 400 kişi de yaralandı.

Böylece sözde yardım faaliyetlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 383'e, yaralananların sayısı 9 bin 218'e yükseldi.

'ÖLÜM TUZAĞI' OLARAK NİTELENDİRİLİYOR

Gazze Şeridi'nde ABD-İsrail güdümündeki "Gazze İnsani Yardım Vakfı" aracılığıyla 27 Mayıs'tan bu yana sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Birleşmiş Milletlerin devre dışı bırakıldığı yardım dağıtımı, İsrail'in söz konusu yardım noktalarında gıda bekleyen Filistinlilere gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle "ölüm tuzağı" olarak nitelendiriliyor.