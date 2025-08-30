Gazze'de can kaybı 63 bin 371'e yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Bölgede soykırım gerçekleştiren İsrail ordusunun yoğun saldırıları nedeniyle can kaybı günden güne artıyor.

SON 24 SAATTE 345 KİŞİ DAHA YARALANDI

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 66 sivilin cansız bedeninin ve 345 yaralının ulaştığını, cenazelerden 4'ünün daha önceki saldırılarda enkaz altına kalan sivillere ait olduğu bildirdi.

Açıklamada, "280 ölü, resmi verileri tamamlanıp yargı komitesince onaylanarak toplam şehit sayısına eklenmiştir." denildi.

CAN KAYBI 63 BİN 371'E ÇIKTI

Bakanlık ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana 11 bin 240 Filistinlinin öldürüldüğünü, 47 bin 794 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 63 bin 371'e, yaralı sayısının da 159 bin 835'e yükseldiği ifade edildi.

YARDIM DAĞITIM NOKTALARINDA KATLİAM DEVAM EDİYOR

İsrail’in yardım noktalarına saldırılar düzenlemeye devam ettiğini de açıklayan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 15 cansız bedenin hastanelere ulaştığını, 206 sivilin de yaralandığını duyurdu.

Açıklamada, "Yardım dağıtım bölgelerinde ölenlerin sayısı 2 bin 218'e, yaralı sayısı ise 16 bin 434'e yükseldi." denildi.