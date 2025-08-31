Gazze'de can kaybı 63 bin 459'a yükseldi

Gazze'de insanlık dramı sürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

TOPLAM CAN KAYBI 63 BİN 459 OLDU

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 63 bin 459'a, yaralıların sayısının 160 bin 256'ya yükseldiği bildirildi.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere hayatını kaybeden 88 Filistinli ve 421 yaralının getirildiği belirtildi.

YARDIM BEKLEYENLER HEDEF ALINMAYA DEVAM EDİLİYOR

Gazze'de son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 30 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 166 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 248'e, yaralananların sayısının da 16 bin 600'e ulaştığı kaydedildi.