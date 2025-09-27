Gazze’de can kaybı 65 bin 926’ya çıktı

Gazze'de yaşanan insani felaket giderek ağırlaşıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında hayatını kaybedenlerin bilançosuna ilişkin yeni açıklama yaptı.

TOPLAM CAN KAYBI 66 BİNE DAYANDI

Bakanlık, Gazze’de son 24 saatte 3’ü enkaz altından çıkartılan 77 kişinin hayatını kaybettiğini, 265 kişinin yaralandığını duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında toplam can kaybının 65 bin 926’ya, yaralı sayısının 167 bin 783’e yükseldiği belirtildi.

300 KİŞİ DAHA EKLENDİ

İncelemeler sonucunda 300 kişi daha can kaybı sayısına eklendi.

Sağlık Bakanlığı, ayrıca kayıp ve bildirim dosyalarına yönelik incelemeler sonucunda bilgileri tamamlanan 300 kişinin daha toplam can kaybı sayısına eklendiğini açıkladı.

YARDIM DEĞİL HEDEF NOKTASI

Bakanlığın açıklamasında, İsrail’in insani yardım dağıtım noktalarına yönelik saldırılarını sürdürdüğü de belirtilerek, Gazze’de son 24 saat içinde yardım dağıtımlarında 17 kişinin hayatını kaybettiği, 89 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Son verilerle birlikte İsrail’in insani yardım dağıtım noktalarına saldırıları sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 560’a, yaralananların sayısı 18 bin 703’e ulaştı.