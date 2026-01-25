Gazze’de can kaybı 71 bin 657’ye yükseldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ateşkese rağmen İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saatte 3 kişinin cansız bedeninin ve 8 yaralının getirildiği bildirildi.

ATEŞKESTEN SONRA 484 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana ölenlerin sayısının 484, enkaz altından çıkarılanların sayısının 713, yaralı sayısının da bin 321 olduğu bildirildi.

CAN KAYBI 71 BİNİ GEÇTİ

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin sayısının 71 bin 657’ye yükseldiğinin belirtildiği açıklamada, toplam yaralı sayısının da 171 bin 399’a ulaştığı aktarıldı.