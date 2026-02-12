Abone ol: Google News

Gazze'de can kaybı 72 bin 49'a yükseldi

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı, enkaz altından 4 kişinin daha cansız bedeninin çıkartılması ile 72 bin 49'a çıktı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 12.02.2026 12:29
Gazze'de can kaybı 72 bin 49'a yükseldi
  • Gazze'de can kaybı, İsrail'in saldırıları nedeniyle 72 bin 49'a çıktı.
  • İsrail, 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkesi defalarca ihlal etti.
  • Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 5 yaralı ve enkazdan çıkarılan 4 can kaybını bildirdi.

Gazze'de 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkesi defalarca ihlal eden İsrail, saldırılarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'deki can kaybına ilişkin son verileri paylaştı. 

ENKAZDAN 4 CANSIZ BEDEN ÇIKARTILDI 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 5 kişi yaralandı.

Enkaz alanlarında ise daha önceki saldırılarda yaşamını yitiren 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

CAN KAYBI 72 BİNİ GEÇTİ 

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 49'a, yaralı sayısı 171 bin 691'e ulaştı.

Dünya Haberleri