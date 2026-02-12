Gazze'de can kaybı 72 bin 49'a yükseldi İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı, enkaz altından 4 kişinin daha cansız bedeninin çıkartılması ile 72 bin 49'a çıktı.

İsrail, 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkesi defalarca ihlal etti.

Gazze'de 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkesi defalarca ihlal eden İsrail, saldırılarını sürdürüyor. Bu kapsamda Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'deki can kaybına ilişkin son verileri paylaştı. ENKAZDAN 4 CANSIZ BEDEN ÇIKARTILDI Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 5 kişi yaralandı. Enkaz alanlarında ise daha önceki saldırılarda yaşamını yitiren 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. CAN KAYBI 72 BİNİ GEÇTİ İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 49'a, yaralı sayısı 171 bin 691'e ulaştı.

