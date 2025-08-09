Gazze'de doktorlar hem açlıkla mücadele ediyor hem de hayat kurtarmaya çalışıyor

Gazze'deki doktorlar, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar sonucu dünyada benzeri görülmemiş bir iş yoğunluğu ve stres altındalar.

Buna bir de 2 Mart'tan bu yana uygulanan "aç bırakma" politikası eklenmiş durumda.

"Hayat kurtarma" gibi kutsal görevleri olan doktorlar ve sağlık çalışanları verdikleri kilolar nedeniyle artık ayakta durmakta bile güçlük çekiyor.

Bu durum da verdikleri hizmeti ve doğal olarak hastaları etkiliyor.

DOKTORLAR GÜNDE SADECE BİR ÖĞÜN YİYEBİLİYORLAR

Gazze kentinin batısındaki Nasr semtinde bulunan Göz Hastanesi Anestezi Bölümü Başkanı İyad Ebu Kirş, sağlık çalışanlarının saldırılar boyunca ve özellikle de sınır kapılarının tamamen kapanmasından sonra yaşadıkları zorlukları anlattı.

Saldırıların öncesiyle kıyaslandığında hastanelerde artık mesai sisteminin işlemediğini, sürekli hasta ve yaralı akışı olduğu için 24 saat çalıştıklarını kaydeden Ebu Kirş, sağlık çalışanlarının iş yoğunluğundan ötürü çok yorgun olduğunu dile getirdi.

"PSİKOLOJİK BUNALIM YAŞARKEN İŞE KONSANTRE OLMANIZ ÇOK ZOR"

Doktorların hayat kurtarırken odaklanmaları gerektiğini ancak günde sadece bir öğün yiyebildikleri için zorlandıklarını ifade eden Ebu Kirş, şöyle devam etti:

Sağlık ekipleri sürekli çalışıyor ve günde sadece bir öğün yiyor. Bu çok sade bir öğün oluyor. Hayat kurtarırken sağlık ekiplerinin konsantresinin yüksek olması lazım. Düşünün ki iş yükünüz çok ağır, yorgun ve bitkinsiniz ama buna rağmen ailenize ne olduğunu düşünmek zorundasınız. Yemekleri var mı, eve saldırı oldu mu? gibi sorular. Psikolojik bunalım yaşarken işe konsantre olmanız çok zor ama ne yapabiliriz halkımız bize muhtaç diyoruz, işimize devam ediyor ve tüm zorluklara katlanıyoruz.

SERUMLA AYAKTA KALABİLİYORLAR

Sağlık çalışanlarının hastaneye gelmeden önce erkenden kalkıp ailelerine yiyecek ve su bulmak zorunda kaldığını çünkü yoğunluktan ötürü bir daha eve ne zaman döneceklerini bilmediklerini kaydeden Ebu Kirş "Bu durum sağlık çalışanlarını ve dolayısıyla hastaları etkileyen bir durum. Bu durum devam ederse hastaların çoğu ya hayatını ya da uzuvlarını kaybedecek." uyarısında bulundu.

ABD-İsrail güdümündeki sözde yardım dağıtım noktalarının açılmasından sonra yaralı sayısında artış olduğunu ifade eden Ebu Kirş "doktorların hastaları bırakıp çıkmaya gönüllerinin elvermediğini ve çok bitkin düştükleri için onlara da serum takmak zorunda kaldıklarını" dile getirdi.

"ÇOK UZUN SAATLER ÇALIŞYORUZ AMA İHTİYACIMIZ OLAN GÜNLÜK GIDAYA ULAŞAMIYORUZ"

Göz hastalıkları uzmanı Muhammed et-Tayyib de bir doktor olarak yaşadığı sıkıntıları anlattı.

"Gazze'de aç kalmayan yoktur." diyerek kendilerinin de aç olduğuna işaret eden Tayyib, "Çok uzun saatler çalışıyoruz ama ihtiyacımız olan günlük gıdaya ulaşamıyoruz. Arkadaşlarımıza serum veriyoruz, bu durum ne zamana kadar sürecek onu da bilmiyoruz." dedi.

"SON DÖNEMDE 10 KİLO VERDİM"

Öncesinde ayda bir ameliyat yaparken, şimdi günde 3 tane yaptıklarını, bunların her birinin en az 2-3 saat sürdüğünü ama sonrasında yiyecek yemek bulamadıklarını anlatan Tayyib, "Günde 1 öğün yemek yiyorsun, 3 hastaya bakıyorsun, 6-7 saat sürekli oturuyorsun. Ben son dönemde 10 kilo verdim. Karbonhidrat bizim için beyaz altın oldu. Karbonhidrat ve proteine ulaşamıyoruz. Yiyeceklerin çoğu baklagillerden ibaret. Biz doktorlar ve sağlık çalışanları olarak, sağlık hizmeti vermeye devam edebilmek için en azından temel gıdalara erişmek zorundayız." diye konuştu.

"8 KİLO VERDİM, BAŞIM DÖNÜYOR"

Göz Hastanesinde ameliyat hemşireliği yapan Meha Dabban da iş yoğunluğundan ötürü büyük stres altında olduklarını dile getirdi.

Müdahale ettikleri yaralı sayısının neredeyse 2 katına çıktığını ve bunun bir gün değil her gün böyle olduğunu söyleyen Dabban, "Savaştan önceki halimle şimdiki arasında çok fark var. 8 kilo verdim. Başım dönüyor, başım ağrıyor." dedi.

Yiyecek olmamasının onları hem evde hem de işte çok etkilediğini anlatan Dabban, kahvaltı yapmadan evden çıktığını, evde çocuklarının da onunla aynı sıkıntıyı yaşadığını ifade etti.

"AÇLIKTAN DÜŞÜP BAYILANLAR OLUYOR"

Göz Hastanesi Müdürü Abdusselam Sabbah da hastane çalışanları ve doktorlar üzerindeki bitkinlik halinin gözle görülür bir hal aldığını, renklerinin solduğunu, kan değerlerinin düştüğünü belirtti.

Sabbah, sağlık personelinin geldiği noktayı "Görevlilerin yüzde 98'i, 6-8 ay içinde 15-20 kilo verdi. Sağlık personelinden acilde ve polikliniklerde düşüp bayılanlar oldu." diyerek anlattı.