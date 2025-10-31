Gazze'de evine dönen aile, 'patlamamış bomba' ile yaşıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

El-Hattu Ailesi, İsrail ordusunun Gazze kentinin En-Nafak bölgesindeki evlerine attığı ancak patlamayan bir “Mark 84” (MK-84) bombasının gölgesinde yaşam mücadelesi veriyor. Serbest düşümlü bu bomba, bina bloklarını yıkabilecek güçte olmasına rağmen duvara saplanmış halde duruyor.

AİLE, HER AN ÖLÜM TEHLİKESİ ALTINDA

Ev sahibi Muin el-Hattu, bombanın hem çocukları hem de mahalle sakinleri için ciddi tehdit oluşturduğunu belirtiyor. Hattu, bombanın olduğu kata giremediklerini ve ilgililerin gelip bombayı etkisiz hâle getirmesini beklediklerini ifade etti:

"Her gün, her saat ‘Allah’ım, evi ve çocuklarımı koru’ diye dua ediyorum."

BOMBALI EVDE HAYATTA KALMA MÜCADELESİ

Hattu, Gazze’ye geri döndüğünde evini büyük hasar görmüş ve bir duvarına bomba saplanmış halde bulduğunu anlattı. Üst katını temizlediğini, bir oda, mutfak ve banyonun kullanılabilir olduğunu ancak bomba nedeniyle kata inemediklerini vurguladı:

Gidecek yerim yok ki nereye gideyim? Gazze’nin tamamı zaten harabeye dönmüş durumda. Mahalledeki çocuklar yaklaşmasın diye uğraşıyorum, çünkü gelip bombayla oynayabilirler.

KOMŞULAR DA ENDİŞELİ

Mahalle sakini Hani es-Safedi, ateşkesten sonra evlerine döndüklerini ancak bombanın yarattığı tehlike nedeniyle korku içinde yaşadıklarını dile getirdi:

"Bu bombanın buradan alınmasını istiyoruz. Patlarsa bütün bölge havaya uçar. Evlerimizin hepsi zaten yıkılmış durumda, geri kalanı da gider."